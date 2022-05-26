تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاستدامة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، الحفل الختامي لجائزة الشارقة للاستدامة في نسختها العاشرة «فئتي المدارس الخضراء والجامعات»، صباح أمس الأول، وذلك على مسرح الجامعة القاسمية، حيث كرّمت في الحفل الختامي الفائزين في الفئتين، وأعضاء لجنة التحكيم والجهات والمؤسسات المتعاونة. بدأ الحفل بالسلام الوطني، ومن ثم القرآن الكريم، ثم عرض فيلم الجائزة، وكلمة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وكلمة الدكتور عبدالله شنابلة، مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة في جامعة الشارقة، عضو لجنة التحكيم، وأخيراً تم تكريم الجهات المتعاونة، وأعضاء لجنة التحكيم، والفائزين في فئة المدارس الخضراء، وفئة الجامعات.

وقالت هنا سيف السويدي: «بداية نبارك للفائزين في النسخة العاشرة لجائزة الشارقة للاستدامة، وفي نظرنا فإن كل المشاركين فائزون، فقد أبلى الجميع بلاءً حسناً، وأثبتوا شغفهم وعشقهم للبيئة، ونعبر عن كل الشكر والتقدير لكافة الجهات والهيئات والمؤسسات الشريكة والداعمة والمتعاونة من أجل إنجاح هذا الحدث الكبير. حيث إنه في نهاية النسخة العاشرة للجائزة التي استمرت على مدى عام دراسي أكاديمي، وبعد استكمال إجراءات التقييم واعتماد نتائج التقييم، تم ترشيح الفائزين في المشاريع المتميزة والمبتكرة، والتي تقدم حلولاً بيئية وأفكاراً متميزة في مجال التنمية المستدامة». وبينت السويدي أن جائزة الشارقة للاستدامة تهدف إلى تعزيز مفهوم البيئة الخضراء المستدامة، وتكمن أهمية إطلاق الجائزة في إشراك ودعوة طلبة المدارس والجامعات إلى وضع تصوراتهم من مشاريع وأفكار وأنشطة مستقلة، للارتقاء ببيئتهم وتحقيق بيئة خضراء مستدامة ذات مواصفات بيئية معمول بها عالمياً.