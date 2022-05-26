«دبي التقديرية» لخدمة المجتمع تستعرض أسماء المرشحين

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، اجتماعه الرابع والعشرين، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس الأمناء، في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي، صباح أمس، بحضور أعضاء المجلس: اللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك، والدكتور منصور بن الشيخ، وعائشة عبدالله ميران، وسالم بن لاحج، والعضو الجديد محمد مبارك المطيوعي، وفاطمة المهيري. وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على أهم قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، واستعراض عدد من أسماء المرشحين للجائزة للدورة الثالثة من الأفراد والمؤسسات الوطنية، ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الجائزة، وأهم الإنجازات المجتمعية والإنسانية والأعمال الخيرية التي قدموها. كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها: حفل تكريم الدورة الثانية للجائزة الذي أقيم مؤخراً في إكسبو 2020 دبي، وانضمام الجائزة إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتطبيق قانون الدائرة ونظام التسكين على موظفي الجائزة وفقاً للقوانين والإجراءات المرعية. واطلع المجلس على نتائج الاجتماع المشترك مع هيئة دبي الرقمية، وما تم الاتفاق عليه من الخدمات التي تقدمها الهيئة للجائزة، والتي تشمل تفعيل عدد من الأنظمة الرقمية الذكية، وعدد من المقترحات والأفكار التي عرضت خلال الاجتماع.