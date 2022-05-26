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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير بلغاريا
سعود القاسمي لدى استقباله بوجدان كولاروف (وام)
27 مايو 2022 02:17

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بوجدان كولاروف، سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. 
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا. 
وعبّر بوجدان كولاروف، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

رأس الخيمة
الإمارات
سعود القاسمي
بلغاريا
بوجدان كولاروف
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