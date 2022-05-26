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عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد القاسمي يعزيان في وفاة حميد آل علي
عبدالله بن سالم القاسمي لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
27 مايو 2022 02:17

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء بوفاة المغفور له حميد علي عبيد آل علي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الجرينة في الشارقة. 
وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

  • سلطان بن أحمد القاسمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
    سلطان بن أحمد القاسمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)

وقدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور له حميد علي عبيد آل علي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الجرينة في الشارقة.
وأعرب سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عبدالله بن سالم
الإمارات
الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
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