عمار النعيمي يؤكد أهمية مرونة العمل الحكومي

عجمان (وام)

‎ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس الرابعة لعام 2022، والتي عقدت في مقر الديوان الأميري بعجمان، حيث بدأ سموّه الجلسة بالترحّم على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته. وقال سموه: «ذكرى الراحل الكبير سَتظلّ خالدةً وستبقى أُسسه القوية ورؤيتهُ الواضحة نهجاً نسترشد به نحو تحقيق إنجازاتٍ عظيمةٍ تشهد له بأنّه كان خيرَ قائد لمسيرة التمكين»، مؤكداً أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ستحقق مراحل جديدة من النمو والتقدّم والريادة. وبدأت أعمال الجلسة باستعراض إحاطة حول قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية الجديدة، وأكّد سموه في هذا الشأن أهمية مرونة العمل الحكومي والتعاطي بفعالية مع المتغيرات وما أفرزته من متطلبات في الوقت الراهن، حيث لا بد أن تتمتّع الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها بمرونة عالية قادرة على إجراء التطويرات المستمرة على تشريعاتها وآليات عملها لخلق بيئة عمل صحيّة ومتوازنة ومحفّزة وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة على مستوى الحكومات. واطّلع أعضاء المجلس على تقرير المكتب التجاري الأميركي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لعام 2022.وناقش أعضاء المجلس أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات المعنية للتصدي للظواهر التجارية السلبية وآليات التعامل معها، خاصّةً المرتبطة بالمواد الاستهلاكية التي قد يتسبب وجودها في الأسواق بمخاطر صحية عالية. واطّلع أعضاء المجلس على تقرير رعاية الطفولة بإمارة عجمان لعام 2022. وأكّد سموه أن حكومة عجمان تعهّدت بأن تكون دائماً حاضرةً للرخاء والازدهار بمفهومها الإنساني الواسع، وأن يحظى كل فرد في المجتمع بفرصته للازدهار والنمو والمشاركة، حيث يعد الطفل اليوم هو أساس هذا المجتمع، ما يتطلب أن تُخصص له البرامج والمبادرات المبنية على دراسات حقيقية. وناقش الأعضاء آخر التطورات الصحية العالمية، وجاهزية فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل مع احتمالية ظهور وانتشار الأوبئة والأمراض في الإمارة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. كما اطلّع المجلس على نتائج مشاركة عجمان في سوق السفر العربي 2022، حيث كانت المشاركة ناجحة بأرقام ومؤشرات تبشّر بانتعاش القطاع السياحي وتفتح فرصاً جديدةً للاستثمار.