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«الشؤون الإسلامية» تبحث في السعودية ترتيبات مساكن ومخيمات حجاج الإمارات
«الشؤون الإسلامية» تبحث في السعودية ترتيبات مساكن ومخيمات حجاج الإمارات
27 مايو 2022 02:15

أبوظبي (وام)

زار وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المملكة العربية السعودية الشقيقة، التقى خلالها المسؤولين عن شؤون الحج، وبحث معهم الترتيبات اللازمة بشأن حجاج دولة الإمارات. كما بحث آلية التنسيق المشترك في كل ما يتعلق بتهيئة البيئة المثالية التي تمكنهم من أداء فريضة الحج براحة وطمأنينة وسعادة بما يواكب توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة، وتوفير كل سبل الراحة لهم في المناسك المقدسة. 
وأشاد الوفد الذي ضم محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة، وبعض المسؤولين فيها، بالدعم الذي تحظى به الهيئة وبعثة الحج الرسمية من قيادة الدولة الرشيدة، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، في تطوير شؤون الحج والرعاية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام وسلامتهم. وقام الوفد بزيارة لوزارة الصحة في المملكة، والتقى ببعض المسؤولين ووقف على الاستعدادات الصحية التي تتخذها المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن، وبحث معهم التعاون المشترك فيما يتعلق بسلامة الحجاج ورعايتهم من الناحية الصحية. كما عقد الوفد اجتماعاً مع مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا بشأن مساكن ومخيمات حجاج الدولة في منى وعرفات ومزدلفة وآلية التواصل والتنسيق المشترك. 

الإمارات
السعودية
الحج
حجاج الإمارات
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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