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صيانة وترميم جامع الشيخ زايد في السنغال
صيانة وترميم جامع الشيخ زايد في السنغال
27 مايو 2022 02:17

دكار (وام) 

أعلنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، صيانة وترميم جامع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ولاية كولخ في جمهورية السنغال. جاء ذلك خلال زيارة وفد مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة، إلى الجامع الذي افتتح في عام 1998. 
وقال بن كردوس العامري : «إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فلا نزور بلداً إلا ونرى مدرسة أو مكتبة أو مسجداً أو مستشفى أو بئراً والكثير من المشاريع الخيرية التي شيدها، لذلك نواصل في المؤسسة السير على هذا النهج الخيري الإنساني الرائد».

الإمارات
السنغال
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
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