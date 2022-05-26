الصايغ يبحث تطوير العلاقات مع وزير دنماركي

أبوظبي (وام)

استقبل معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، معالي جاسبر مولر سورنسن وزير دولة للسياسة الخارجية الدنماركية أمس الأول، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وأعرب معالي سورنسن خلال اللقاء عن خالص التعازي لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما قدم معاليه التهنئة بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة سموه. واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية وفي المجالات الإنسانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.