«صداقة الوطني» تلتقي وفد «النواب الإندونيسي»

أبوظبي (الاتحاد)

التقت مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي أمس، برئاسة عبيد خلفان السلامي رئيس المجموعة، في مقر المجلس في أبوظبي، أجونج بودي سانتوسو نائب رئيس لجنة الشؤون الإدارية في مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. حضر الاجتماع أعضاء المجموعة، كل من عائشة محمد الملا نائب رئيس المجموعة، وجميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الإندونيسي، والتأكيد على أهمية مأسسة هذه العلاقات من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإندونيسي، لتعزيز التعاون بين البرلمانين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقال عبيد السلامي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتنامية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والوصول بها إلى أفضل المستويات.

من جانبه، أشاد أجونج بودي سانتوسو نائب رئيس لجنة الشؤون الإدارية بمجلس النواب لجمهورية إندونيسيا، بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا التي تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية، مؤكداً حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف القطاعات.