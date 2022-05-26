«البرلمان العربي للطفل» يستعد لعقد جلسته الرابعة في يوليو المقبل

الشارقة (الاتحاد)

بحث البرلمان العربي للطفل استعداداته ومختلف تحضيراته لعقد الجلسة الرابعة ضمن أعمال الدورة الثانية للبرلمان، والتي من المقرر عقدها خلال شهر يوليو من العام الجاري 2022م، وذلك حضورياً بحضور كافة أطفال البرلمان من مختلف الدول العربية.

والتقى أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، في مقر البرلمان في الشارقة ظهر أمس، الكوادر الوظيفية من الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل والأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في إطار التحضيرات لعقد الجلسة المقبلة لتكون حضورياً.

وفي بداية الاجتماع، أشار الباروت إلى أن التعافي الذي يشهده العالم من جائحة «كورونا» يبشر بإمكانية عقد الجلسة الرابعة حضورياً في دولة الإمارات، وبالتالي دعوة أعضاء وعضوات البرلمان من مختلف الدول العربية للحضور إلى الشارقة، وعقد جلستهم في مقر المجلس الاستشاري بجانب المشاركة في البرنامج التدريبي المصاحب.

وأكد الباروت أن البرلمان العربي للطفل تلقى موافقة الجامعة العربية لعقد الجلسة، بجانب مباركة ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتناول الباروت مع اللجان التنظيمية أوجه العمل والتحضير، سواء مع الجامعة العربية والملحقيات ووزارة الخارجية بها، بجانب الشركاء من كافة الدوائر المحلية بحكومة الشارقة والجهات ذات الصلة.

واستعرض رؤساء اللجان التنظيمية مختلف تحضيراتهم التي تمضي على قدم وساق لعقد الجلسة وتوفير المناخ اللازم لإنجاح أعمالها بجانب مناقشة مختلف التجهيزات، علاوة على مناقشة بعض النقاط المتعلقة في جلسة يوليو المقبل من برامج ومخططات، فضلاً عن رفع الخطط الوقائية لضمان صحة الأطفال في المقام الأول، علاوة على استفادتهم من تجربتهم البرلمانية ومناقشهم لموضوع الجلسة الذي سيحدد لاحقاً بناءً على مقترحات الأطفال.