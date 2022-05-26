مقر المبرمجين يفتح باب التسجيل لبرنامج «سباق لهجة»

دبي (الاتحاد)

أعلن مقر المبرمجين عن فتح باب التسجيل لسباق «لهجة» الذي ينظم بالتعاون مع شركة «سيسكو» و«أي آي أكسبلين»، بهدف تنمية الكوادر الشابة من طلاب الجامعات في مجال البرمجة وإشراك فئة الشباب في إحداث تغييرات جذرية وداعمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات باللغة العربية ودعم مجالات البرمجة عالمياً.

ويسعى برنامج «سباق لهجة» التدريبي إلى تزويد المرشحين بمهارات الذكاء الاصطناعي، في مجال «معالجة اللغة العربية»، لتزويد أسواق العمل بمهارات عالمية تسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، وتوعية طلاب الجامعات بتحديات أسواق العمل المحلية وتنمية المواهب المتميزة.

ويركز البرنامج الذي يشمل 4 مراحل على تنمية مهارات المتقدمين في لغة «بايثون» وتدريبهم على أساسيات التعلم الآلي والتعلم العميق، وأساسيات معالجة اللغة العربية، لإدراجها واعتمادها بشكل أكبر في برامج عالمية، وتنمية مهارات المرشحين في البرمجة، ليتم تأهيلهم للتحدي الذي يكمن في تصميم حلول مبتكرة لتحديات واقعية في هذا المجال.

ويتواصل استقبال طلبات التسجيل حتى 14 يونيو المقبل، حيث يعمل مقر المبرمجين بعدها على إجراء مقابلات مع المرشحين للبرنامج لاختيار 25 مرشحاً للانتساب إلى البرنامج، وبعدها ينتقل المرشحون إلى المرحلة الثالثة التي تركز على إثراء معرفتهم بالبرمجة من خلال اكتساب مفاهيم جديدة وتعليمهم أسس مفاهيم تعلم الآلة والبرمجة باستخدام اللغة العربية، من خلال مجموعة مختارة من الدورات التدريبية والورش المعرفية.