نموذج الإمارات في استثمار الشباب العربي مُلهم ونتائجه مُبهرة

أحمد شعبان (القاهرة)

شاركت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ 45 برئاسة مصر، أمس، بمقر الجامعة بالقاهرة، وترأس وفد الدولة سعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

وقال سعيد محمد النظري: «إن دور حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً هو بناء الإنسان أينما كان، وإنه في العالم العربي اليوم لدينا الملايين من الشباب العربي ممن تستثمر فيهم دولة الإمارات عبر بناء قدراتهم على أساس علمي ومعرفي وتنمية مهاراتهم في مجالات تقنية في مجالات العلوم المستقبلية، مقدمة نموذجا مُلهما حقق نتائج مُبهرة».

وأضاف النظري في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش الاجتماع الوزاري، أن دور الإمارات في رعاية الشباب العربي يتعاظم من خلال حضورنا اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب في الجامعة العربية، وغيرها من الاجتماعات على مستوى المنطقة، وذلك حتى تكون خطواتنا عملية وملموسة وفعالة ومؤثرة، وحتى نُعظّم آثارها من خلال مشاركتنا مع وزارات الشباب والرياضة في مستوى العالم العربي. وأوضح «النظري» أنه لدينا اليوم في الإمارات مشاريع متكاملة على أرض الواقع وفي المدن العربية، ونعمل على تطوير مراكز الشباب في الأردن، وإعداد القيادات الشابة في مجال الإعلام في أكثر من 18 دولة عربية، وكذلك نعمل على برنامج بناء القيادات الشابة في التقنية والدبلوماسية وفي التغير المناخي.

وقال لـ«الاتحاد»: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، غرس فينا حب المنطقة العربية وحب شعوبها وخدمتهم، وهذا ما واصل عليه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث كان عطاؤه وبصماته غير محدودة في العالم العربي، واليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ننقل هذه البصمة إلى مختلف أنحاء العالم.

النماذج الناجحة

لفت النظري إلى أن الاجتماع الوزاري ناقش مشاريع عدة من أهمها البناء على ما هو ناجح وفعال، ولكي تستفيد الحكومات من كل النماذج الناجحة في تمكين الشباب وبناء قدراتهم.

وتابع: «أطلقنا في وقت سابق ميثاق تمكين الشباب، وميثاق الاستثمار في الشباب، واليوم أصبح متاحاً لجميع أعضاء الجامعة العربية هذا الميثاق وكذلك نموذج دولة الإمارات في العمل مع الشباب كنموذج مُلهم حقق نتائج مُبهرة خلال سنوات محدودة، وهذا النموذج الذي نأمل فيه مع الحكومات الأخرى مع العالم العربي للاستفادة من كل ما تحقق»، مؤكداً أن كل الموارد المتاحة في الإمارات مُتاحة كذلك للأشقاء العرب.

ومن جانبه، عبر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته البالغة لذكر اسم دولة الإمارات وإمارة الشارقة كعاصمة للثقافة والرياضة العربية خلال اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأضاف الحازمي خلال تصريحات لـ«الاتحاد»: أننا نجني ثمار خمسة عقود من حكمة القيادة، وتخطيطها بعيد المدى، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة اليوم بها 23 نادياً رياضياً.