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«شباب الصحفيين الإماراتية» ينظم لقاءً مفتوحاً مع طلبة الإعلام
«شباب الصحفيين الإماراتية» ينظم لقاءً مفتوحاً مع طلبة الإعلام
27 مايو 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس شباب جمعية الصحفيين الإماراتية لقاءً مفتوحاً استضاف فيه محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وحضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإعلاميين الشباب وطلبة الإعلام من الجامعات، أمس الأول في فرع الجمعية بأبوظبي بالمركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة والشباب.
وأكد محمد الحمادي خلال اللقاء أن مهنة الصحافة هي المفهوم الأشمل للعمل الإعلامي، وأنها «مهنة البحث عن المتاعب» وتحتاج للعديد من المهارات التي تساعد على النجاح والمضي قدماً في هذه المهنة. مشيراً إلى أن العمل الصحفي الناجح يأتي من حب المهنة وإعطائها حقها في العمل والاجتهاد والسعي من أجل المضي قدماً فيها، وأن الصحافة ليست وظيفة، بل مهنة، وعلى الصحفي أن يكون مطّلعاً وشغوفاً بعمله. 
واستعرض الحمادي خلال اللقاء تجربته في العمل الإعلامي بشكل عام والصحفي بشكل خاص، وتطرق الحمادي إلى أهمية امتلاك المعرفة والقراءة بشكل مستمر ومتابعة الأخبار وحضور الدورات التدريبية في المجال الصحفي وحضور الندوات والفعاليات وفهم ما يدور وكل ما هو مستجد في هذا المجال الواسع.

جمعية الصحفيين
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
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