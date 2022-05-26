عمر العلماء: التعاون.. العامل الأهم لدخول «عصر الميتافيرس»

دافوس (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات مستمرة في صياغة رؤى مستقبلية متجددة تحدد المسارات وترسم خارطة المستقبل تماشياً مع اعتماد تطوير استراتيجية دبي «للميتافيرس» بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتعزيز مكانة الدولة كمنصة عالمية ذكية تشمل أحدث تقنيات العالم الجديد.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «بناء مستقبل مشترك: صناعة الميتافيرس»، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أختتم أمس في مدينة دافوس السويسرية بعنوان: «العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال»، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.

وقال عمر سلطان العلماء، إن المستجدات التي يحملها «الميتافيرس» في مختلف مجالات الحياة والقطاعات الرئيسية، تساهم في تطور المجتمعات، وتشمل العديد من الفرص والتحديات التي يجب الاستعداد لها وابتكار الحلول لمتغيراتها، بما يضمن توظيف إمكاناتها في خدمة الأفراد والحكومات والشركات، ويوفر إمكانات الوصول إليها لجميع الأفراد حول العالم بدون استثناء.