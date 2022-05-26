4 شهادات آيزو لـ«كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة متمثلة بإدارة خدمة المشتركين، 4 شهادات آيزو شملت، شهادة الآيزو23592:2021 في مجال التميز في الخدمة كأول هيئة حكومية بقطاعاتها المختلفة تحصل على هذه الشهادة على مستوى العالم وذلك بتطبيق كافة الأنظمة والمعايير المتّبعة عالمياً للحصول على هذه الشهادة، وتتويجاً لالتزامها بمعايير التميز في الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما حصلت إدارة خدمة المشتركين على شهادة الآيزو 2018: 10002 الخاصة بنظام إدارة شكاوى المتعاملين إضافة إلى نيلها شهادة المواصفة العالمية الخاصة بنظام رصد وقياس رضا المتعاملين ISO 10004:2018 وشهادة الآيزو10001:2018 الخاصة بنظام إدارة ميثاق المتعاملين ليضاف هذا الإنجاز إلى سجلّها الحافل بالتميز.

وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي للهيئة أن الحصول على 4 شهادات عالمية يعكس جهود الهيئة المستمرة في تطبيق أفضل المعايير لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإعداد استراتيجية محددة لحل شكاوى المتعاملين وفقاً لميثاق واضح ينظّم التزامها تجاههم، باعتبار شكاوى المتعاملين هي إحدى أهم المحاور التي نركّز عليها.