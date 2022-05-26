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مساعٍ للارتقاء بالعمل الحكومي في الفجيرة
مساعٍ للارتقاء بالعمل الحكومي في الفجيرة
27 مايو 2022 02:15

الفجيرة (وام)

أكّد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، الأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتبني أفضل ممارسات الأداء التي تسهم بالارتقاء بالعمل الحكومي في الإمارة، وتطوير الكوادر الوطنية بالتركيز على مفاهيم الابتكار والإبداع واستشراف المستقبل. جاء ذلك خلال ترؤس الضنحاني الاجتماع الأول لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للبرنامج. 
وقالت الدكتورة شما لوتاه، مدير مشاريع أول في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، إن برامج التميز التي تعمل عليها دولة الإمارات تؤكد حرص حكومة الإمارات على مواكبة متطلبات التنافسية العالمية، والتميز في قطاع العمل الحكومي، لدوره المحوري في تحقيق رفاهية المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل معايير الكفاءة المعتمدة عالميًا، مشيرة إلى الدعم الكامل والتعاون المثمر بين برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي في كافة المراحل. وتم خلال الاجتماع عرض الفئات المعتمدة لجوائز الدورة الأولى للبرنامج والتي تشمل الفئات المؤسسية، والإدارية، والوظيفية، والجهات المشاركة في البرنامج.

الإمارات
الفجيرة
محمد سعيد الضنحاني
حكومة الفجيرة
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