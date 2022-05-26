منتدى بأبوظبي يناقش القضاء الإداري وحقوق الإنسان في التخطيط الحضري

جمعة النعيمي (أبوظبي)

افتتح المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي - عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية أمس، المنتدى الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية بعنوان «القضاء الإداري وحقوق الإنسان في التخطيط الحضري» الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي.

وحضر المنتدى الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، وعدد من المسؤولين والمستشارين القانونيين والمحامين ونخبة من المثقفين والمفكرين. وأكد المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، مدير المنتدى الدولي، مدى أهمية المنتدى، نظراً لحاجة المجتمعات إليه، إضافة لاستعراض خبرة وتجربة القضاة المشاركين في كل ما يتعلق بالقضاء الإداري وحقوق الإنسان في التخطيط الحضري.

وأكد القاضي الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد الرئيس الأسبق للمحكمة العليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، أهمية المنتدى الذي يستهدف دور الهيئــة القضائيــة وأعضــاء النيابــة العامــة ومستشــاري الحكومــة وأعــوان القضاء ورجال الشــرطة والمحامــين والخبــراء ومهندســي التخطيــط الحضــري والبلديــات وموظفــي إنفــاذ القانــون الحضــري والبيئــي والصحــي والأمني والشـركات الهندسـية والمقاولات والطاقـة وكافـة المعنييـن بتخطيـط وإدارة المــدن وأســاتذة الجامعــات وكافــة المعنييــن بحقــوق الإنسان. ثم تطرق حديثه عن صور الأحكام في ديوان المظالم، ودور القضاء الإداري في ترك أثر إيجابي في حياة الفرد.

من جهتها تطرقت القاضية الأميركية كولين أوتول المدعى العام بمقاطعة أشتابوالا والقاضي الأسبق بدائرة القضاء أبوظبي، مدى أهمية المنتدى وذلك نظراً، لما توجهه مدن العالم مــن التحديــات الجديــدة لــم تشــهد لهــا مثيلاً من قبل. وعلى الرغـم مـن كونهـا تمتـد علـى 2 % فقـط مـن مسـاحة اليابسـة، فهـي تسـتهلك 60 % مـن الطاقـة، وتطلـق 75 % مـن انبعاثـات غـازات الاحتباس الحراري وتنتـج %70 مـن النفايـات علـى الصعيـد العالمـي ويشـكل توسـع المـدن تهديـدًا للتنـوع البيولوجـي. كمـا يمثـل ذلك عامـل ضغـط علـى البنيـة التحتيـة والمـوارد الحضريـة تتضمن: ميـاه، وسـائل نقـل، طاقـة كهربائيـة، مما مـن شـأنه أن يزيـد مـن تأثيـر الكـوارث الطبيعيـة والتغيـر المناخـي مــن هنــا تأتــي أهميــة الأطر القانونيــة لتنظيــم التخطيــط الحضــري للمــدن ولإعادة تجددهــا لضمــان التمتــع بحقــوق الإنسان فــي العيــش فــي بيئــة مســتدامة ونظيفــة. بدوره، أكد القاضي ماجد القحطاني من محكمة أبوظبي الجزائية، أن التنمية الحضرية تتطلب جهود مشتركة في الحياة، لافتاً إلى أن التخطيط الحضري له أثر ودور في منع وقوع الجريمة والمتمثلة في مخالفات النقل والمرور ومنها: مخالفات تجاوز الحد المقرر للسرعة والمخالفات المتعلقة بالمركبات الثقيلة والمخالفات المتعلقة بالوقوف الخاطئ.

كما تطرق القحطاني إلى مخالفات البلدية التي تتأثر بالتخطيط الحضري، كاستغلال الممرات الفاصلة بين القسائم السكينة وتنفيذ أعمال زراعية خارج حدود الأرض المعتمدة، والوقوق أو الجلوس بشكل يؤدي إلى إعاقة حرية الآخرين. كما أن عدم وجود تنمية في أي دولة قد يسبب الفقر والأمية وبالتالي يكون سببا لانتشار الجرائم. كما أن البنية التحتية غير السليمة تعتبر بعدم اتاحة الفرصة لخدمات الطوارئ للاستجابة على نحو سريع وفعال في حالة وقوع حادث.