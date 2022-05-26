194 خدمة رقمية في «البلديات والنقل»

هالة الخياط (أبوظبي)

تتجه دائرة البلديات والنقل لتوفير مزيد من الخدمات الرقمية والذكية، من خلال توظيف أحدث التقنيات واعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتنفيذ مشاريع حيوية على مختلف الأصعدة التي تعكس رؤية الإمارة في استكمال مسيرة التطوير.

وخلال العام الماضي بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة من خلال دائرة البلديات والنقل والبلديات الثلاث التابعة، ومركز النقل المتكامل 9.786.028 معاملة، منها 865.593 معاملة رقمية أنجزتها بلدية مدينة أبوظبي، و277.747 معاملة رقمية أنجزتها بلدية مدينة العين، و53.079 معاملة رقمية أنجزتها بلدية منطقة الظفرة، فيما أنجز مركز النقل المتكامل 8.589.609 معاملة رقمية.

وعملت دائرة البلديات والنقل على إعادة هندسة خدماتها والبالغ عددها 194 خدمة لتصبح رقمية بالكامل، منها 113 خدمة تنجز خلال 6 دقائق، تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الكامل لحكومة أبوظبي، إذ تم تصميم هذه الخدمات ضمن أعلى معايير الجودة وحسب أفضل الممارسات المختصة في هذا المجال.

وحرصت الدائرة بأن تكون هذه الخدمات ضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين مع المحافظة على خصوصيتهم ضمن تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات والأمن السيبراني للمنصات الرقمية.

وأطلقت الدائرة العام الماضي العديد من المبادرات التي تساهم في رحلة التحول الرقمي وتقديم خدمة عملاء مميزة وسريعة بكفاءة عالية، تتضمن على سبيل المثال إطلاق الرقم المجاني الموحد لـ«مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل»، وكذلك إطلاق خدمة المحادثة الفورية الآلية لحالات الطوارئ عن طريق تطبيق «الواتساب» لتوفير الدعم اللازم ومتابعة حالة الطلب، بالإضافة إلى إطلاق إمكانية الدفع الرقمي لخدمات التاكسي في أبوظبي لتوفير خيارات دفع مختلفة للمتعاملين. ويشار إلى أن إمارة أبوظبي تصدرت المركز الأول كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2021 للمرة الثانية على التوالي، وفق مؤشر IMD السنوي للمدن الذكية الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم.

وقفزت العاصمة الإماراتية ضمن التصنيف العالمي الجديد لتتجاوز مجموعة من العواصم العالمية لتحتل المرتبة 28 وفقًا للدراسة السنوية التي يجريها المعهد العالمي عن المدن الذكية ومدى تطورها، متقدمةً بـ 14 مركزاً إضافياً مقارنةً بالعام الماضي ضمن استطلاع رأي شمل 15 ألف شخص من 118 مدينة حول العالم، ويركز على كيفية إدراك السكان وتفاعلهم مع الجهود الحكومية في مدنهم فيما يتعلق بالصحة والسلامة، إمكانية التنقل، والأنشطة، والعمل، والنظام التعليمي، والحوكمة.

وهذا التصنيف يعكس الأثر الكبير للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، في مجالات من أبرزها تطبيقات النقل الذكي، والنقل العام، وتوظيف البرمجيات الذكية ضمن أنظمة النظافة العامة وإعادة التدوير، مما مكّن المجتمع من التفاعل والاستمرار في جميع القطاعات المجتمعية، والخدمية، والاقتصادية، وأتاح للإمارة تحقيق أفضل أداء لتعزيز مكانتها عالمياً كأفضل الأماكن للحياة والعمل.