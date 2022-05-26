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تواصل فعاليات «الدبلوم المهني» في التغذية والرعاية الصحية بالشارقة
تواصل فعاليات «الدبلوم المهني» في التغذية والرعاية الصحية بالشارقة
27 مايو 2022 02:15

الشارقة (الاتحاد) 

تواصل إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فعاليات برنامج الدبلوم المهني في التغذية والرعاية الصحية الذي أطلقته الإدارة بالتعاون مع جامعة الشارقة في فبراير 2022، ويهدف البرنامج الذي يستهدف أخصائي التغذية والرعاية الصحية، والعاملين في مجال التغذية والرعاية الصحية، والمثقفين الصحيين إلى رفع مستوى الوعي التغذوي والصحي لدى المشاركين بالمفاهيم الحديثة للتغذية والصحة، وتنمية مهاراتهم في مجال التغذية والرعاية الصحية، وتزويدهم بالمفاهيم الأساسية للتغذية والصحة والتعريف بمكونات الغذاء والتوصيات التغذوية، وطرق تقييم الحالة التغذوية ومبادئ التخطيط الغذائي وطرق حفظ الأغذية وسلامتها، ومهارة التسوق الصحي وقراءة البطاقة الغذائية.
وشهد البرنامج الذي تتواصل فعالياته حتى 28 يونيو المقبل، مشاركة واسعة من قبل موظفات ومتطوعات الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها، وعدد من موظفي الجهات الحكومية، حيث قدم البرنامج على مدار أكثر من 3 أشهر عددا من المحاضرات التوعوية من قبل نخبة من الأطباء والمختصين في المجالات الصحية والتغذوية. 

إدارة التثقيف الصحي
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المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الشارقة
الرعاية الصحية
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