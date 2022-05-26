طبيب إماراتي ينقذ مسناً من توقف القلب الفجائي

دبي (الاتحاد)

تمكن فريق طبي في دبي من إنقاذ حياة مريض مواطن يبلغ من العمر 71 عاماً، كان يعاني من فشل كامل بالقلب، ومهدد بتوقف القلب الفجائي وموت محقق.

وأجرى الفريق الطبي الذي قاده الطبيب الإماراتي عبد الله عبدالرحمن الهاجري استشاري أمراض القلب في مستشفى ويلكير بدبي عملية جراحية معقدة لتركيب تقنية طبية عالمية مبتكرة للمواطن لتحسين أداء القلب، وحمايته من السكتة القلبية.

وقال الدكتور الهاجري: وصل المريض للمستشفى طريح الفراش وغير قادر على الحركة بسبب تراكم السوائل في جسمه وبسبب فشل القلب وتدني حالته الصحية بصورة كبيرة.

وأضاف: تم إجراء عملية معقدة للمريض لتركيب جهاز دقيق، يستخدم للمرة الأولى في دبي، مكون من 3 أسلاك ويمتد منه كبل رباعي الأقطاب لإرسال النبضات من نقاط مختلفة للبطين الأيمن والأذين الأيمن ووريد التجويف التاجي من القلب.

عبدالله الهاجري

وأوضح أن الجهاز يضم 6 حساسات ترصد أداء عضلة القلب وترسل إشارات للفريق الطبي المعالج ليتابع المريض أثناء ممارسته بشكل طبيعي، ويرصد أي نبضات غير طبيعية تهدد حياه المريض للفريق الطبي، ويعطي الجهاز نبضات كهربائية معالجه في حاله حدوث توقف للقلب.

ويتميز الجهاز بأن عمر بطاريته يزيد على 14 ساعة متواصلة، وهو زمن أطول بكثير من الوقت المعتاد لهذه النوعية من الأجهزة.

وذكر أن الجهاز يعالج القصور القلبي عن طريق استعادة حركة عضلة القلب من خلال إعطاء نبضات متزامنة في ثلاث من حجرات القلب بالوقت نفسه، ما يسمح لعضلة القلب بالتعافي واستعادة الحركة ووظيفة ضخ الدم، ويتيح الجهاز التنبؤ بمستوى التحسن للمريض وإبلاغ الطبيب بذلك.

ولفت الدكتور الهاجري إلى أن الجراحة التي استغرقت 3 ساعات، تعد فريدة من نوعها، نظراً للحالة الصحية للمريض، والتي وصفت بأنها حالة ميؤوس من علاجها، ونظراً لاستخدام التقنية العالمية لاستعادة نبضات القلب.

وأشار إلى أن العملية تكللت بالنجاح، واستعاد المريض نشاطه والقدرة على الحركة، وعاد إلى منزله وأسرته.

وأشادت مجلة دولية مرموقة في مجال الصحة بالطبيب المواطن ونجاح العملية الجراحية، مؤكدة أنها أنقذت حياة المريض من موت محقق.

وذكرت مجلة «هيلث» البريطانية أن الطبيب الهاجري، الذي أجرى عده عمليات مماثلة في الدولة وفي المملكة المتحدة، نجح في تركيب الجهاز للمرة الأولى في دبي، ما أنقذ المريض من فشل القلب، وتوقف عضلة القلب الفجائي، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجراحة يعد إنجازاً طبياً ودليلاً على المستوى الصحي المتقدم والمستوى المتميز للكوادر الطبية في الإمارات.