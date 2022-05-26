تطوير نافورة حديقة العائلة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل مشروعاً استهدف تطوير وتأهيل نافورة حديقة العائلة (أ) الواقعة في كورنيش أبوظبي، حيث تضمنت الأعمال إعادة تأهيل خزانات المياه - وشبكة المياه العذبة المغذية للنافورة وغرف المعدات الكهربائية والميكانيكية وتركيب 7 مضخات مياه غاطسة، وأنظمة التحكم الكهربائية، وتركيب 136 كشافاً تحت سطح الماء ضمن أنظمة الإنارة التجميلية للنافورة.

كما تم تركيب 41 وحدة لمنافذ التشكيلات المائية، وتأهيل غرف المحابس وأنظمة التكييف، والتهوية وإعادة تركيب البلاط - الموزاييك - والرخام على جدار النافورة.

وتأتي أهمية النافورة لموقعها الحيوي والذي يتوسط حديقة العائلة في كورنيش أبوظبي، ووقوعها بالقرب من منطقة الخالدية ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى تحسين المظهر العام بالقرب من المنطقة الاستثمارية والتي تضم عدداً من المقاهي والخدمات الترفيهية.

وأكدت البلدية أن المشروع يندرج ضمن إطار خطة شاملة لتطوير وتأهيل عدد من النوافير والتشكيلات المائية الواقعة في الشوارع الرئيسة والمسارات الحيوية، وأمام المنشآت والمناطق المهمة في جزيرة أبوظبي.