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فارس المزروعي يطمئن على المصابين في حادث «أسطوانة الغاز»
فارس المزروعي خلال زيارته أحد المصابين (من المصدر)
27 مايو 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، المصابين من الجمهور في حادثة انفجار أسطوانة الغاز في مطعم بمنطقة الخالدية للاطمئنان على حالتهم، وأعرب معاليه عن صادق تمنياته أن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن يُنعم عليهم بالصحة والسلامة.
كما زار معاليه المصابين من منتسبي شرطة أبوظبي، واطمأن خلال الزيارة على حالتهم الصحية، وسير الإجراءات الطبية المتبعة في علاجهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وأثنى على جهودهم واستجابتهم السريعة في التعامل مع الحادث.
وأشاد بجهود الكوادر الطبية في المستشفيات في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمصابين كافة، وتلبية احتياجاتهم كافة، وتعافيهم بشكل تام.

فارس المزروعي
أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
انفجار أسطوانة غاز
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