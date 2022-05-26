1.16 دقيقة زمن الاستجابة في مركز شرطة نايف

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن مركز شرطة نايف شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية في المجالات الأمنية والجنائية والإدارية والمرورية، ونفذ العديد من البرامج لضمان تحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقيادة، فنجح في تحقيق أعلى معدل استجابة للحالات الطارئة بنسبة 1.16 دقيقة.

وقال اللواء خليل المنصوري: إن النتائج والإنجازات المتعددة للعاملين في مركز شرطة نايف، أظهرت مدى قوة الأداء الشرطي لمراكز الشرطة ومدى حرص شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد القاطنين، وتقديم خدمات أمنية تلبي حاجة الجمهور وفق أرقى المعايير والممارسات، وإن منطقة نايف تعد من أهم المناطق التجارية والسياحية في دبي لموقعها الجغرافي المميز الذي يجمع عبق الماضي وازدهار المستقبل، وتوافد المتسوقين والزوار والسواح إليها.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المنصوري لمركز شرطة نايف، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.