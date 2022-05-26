محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من معالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا الصديقة قدم خلاله تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما قدم معاليه التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار في مختلف المجالات وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع سموه لتعزيز العلاقات الإماراتية-الكندية في مختلف المجالات.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس وزراء كندا لمشاعره الطيبة وتمنى له موفور الصحة والعافية ولكندا الصديقة دوام الخير والازدهار، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يخدم المصلحة المشتركة.