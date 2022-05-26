الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا
26 مايو 2022 22:22

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من معالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا الصديقة قدم خلاله تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.
كما قدم معاليه التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار في مختلف المجالات وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع سموه لتعزيز العلاقات الإماراتية-الكندية في مختلف المجالات.
من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس وزراء كندا لمشاعره الطيبة وتمنى له موفور الصحة والعافية ولكندا الصديقة دوام الخير والازدهار، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يخدم المصلحة المشتركة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
جاستن ترودو
اتصال هاتفي
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مصر .. وفاة 7 أشخاص وتفحم جثثهم جراء اصطدام سيارتين واشتعال النار بهما
اليوم 15:18
«ميل جري» على مسار الفورمولا-1 في احتفالية اليوم العالمي
الرياضي
«ميل جري» على مسار الفورمولا-1 في احتفالية اليوم العالمي
اليوم 15:15
12 فريقاً في بطولة «الروح الإيجابية» لكرة الصالات
الرياضي
12 فريقاً في بطولة «الروح الإيجابية» لكرة الصالات
اليوم 15:12
ليفربول والريال كلاكيت ثالث نهائي
الرياضي
ليفربول والريال كلاكيت ثالث نهائي
اليوم 15:12
عشب إسباني جديد للنهائي
الرياضي
عشب إسباني جديد للنهائي
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©