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زايد للثقافة الإسلامية تطلق مبادرة «سقيا طير»
زايد للثقافة الإسلامية تطلق مبادرة «سقيا طير»
26 مايو 2022 17:46

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «سقيا طير»، تتمثل في توزيع أكثر من 100 عبوة بلاستيكية خاصة «سقّايات» لسقي الطيور والحيوانات في الحدائق والمنتزهات، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الصيف، وحتى تتمكن الطيور من الاستفادة من المياه المتوفرة في العبوات طوال الوقت وعلى مدار أيام الصيف وحمايتها من الموت عطشاً خلال أشهر الصيف الحارة.
وأكدّ خليفة عبدالله الساعدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالدار أهمية هذه المبادرات المجتمعية البيئية، التي تحافظ على معالم البيئة الحيوانية وعلى الأمن البيئي والتنوع الحيوي الذي تتميز به مدينة العين، وتأتي انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف الذي يحث على تقديم الماء للحيوانات والطيور، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «في كل كبد رطبة أجر».

وأضاف الساعدي: أن الهدف من المبادرة هو نشر ثقافة الرفق بالحيوان والطيور وخاصة في فترة الصيف، حيث تم توزيع 100 عبوة بلاستيكية «سقايات» في حديقة الدار بالمركز الرئيسي بالعين وفي حديقة الحيوانات بالعين، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات المجتمعية، على مدى يومين.
وترسخ هذه المبادرة نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الاهتمام بالبيئة والرفق بالحيوانات، تأكيداً على تعاليم الدين الإسلامية، وتجسيداً للقيم الإسلامية والإنسانية.
وشارك في هذه المبادرة المجتمعية موظفو الدار وطلبة الدار من المهتدين الجدد ومتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي، مما يسهم في ترسيخ العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع.

دار زايد للثقافة الإسلامية
مبادرة
سقيا الطيور
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