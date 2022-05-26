15 ألف طالب يشاركون في النسخة الثامنة من «واجهة التعليم»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم الخميس في أبوظبي فعاليات مؤتمر واجهة التعليم في دورته الثامنة ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2022 وسط نجاح منقطع النظير، بعد أن سجل زيارة أكثر من 15000 طالب وطالبة للمعرض بشكل حضوري، وأكثر من 100000 ألف زيارة عبر المنصة الافتراضية.

وقدمت المؤسسات المشاركة خلاصة خبراتها مع الزوار في منصة تفاعلية متميزة بحضور رسمي وشعبي، وتمت مناقشة عدد من القضايا الملحة والمتعلقة بمستقبل التعليم وتوجهات الدراسات المستقبلية، وحاجات سوق العمل المستندة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعلوم المتقدمة وعلوم الفضاء، وغيرها من التخصصات الداعمة لاقتصادات المعرفة والتمكين عبر الجلسات النقاشية المصاحبة.

كما قدمت العديد من الجامعات الوطنية المشاركة خصومات تصل إلى 100% للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، ومن بينها جامعة جميرا بدبي التي قدمت خصومات تصل إلى 75%، وأعلنت جامعة الشارقة في جناحها المتميز في المعرض عن خصومات تصل من 50 إلى 100% للطلبة المتفوقين في الدراسة الثانوية، وتستمر هذه الخصومات مع استمرار تفوق الطلاب في مسيرتهم التعليمية داخل الجامعة.

وتأتي أهمية معرض «واجهة التعليم» ودوره الحيوي بكونه منصة معرفية عالمية تقدم لشباب الإمارات فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في مسارات التعليم الحديث ومنظومة مهن المستقبل ووظائف الغد، كونه عملاً وطنياً تكاملياً ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها في تشكيل وتعزيز الرؤية التعليمية المتميزة لطلبتنا ليسهموا في رسم ملامح المستقبل المشرق لبلادنا الغالية.

ويتميز هذا الحدث الأكاديمي التعليمي بالرؤية الواضحة والأهداف التربوية التي تدعم مسيرة التعليم بالدولة، وتفتح آفاق العلوم المتقدمة والاقتصاد المعرفي وعلوم التقنيات المستحدثة لأبنائنا الطلبة، وتقدم لهم الدعم والمشورة من مختصين محليين وعالميين ومؤسسات أكاديمية مرموقة.

وقالت الدكتورة وديمة بن حمودة الظاهري عضو مجلس إدارة واجهة التعليم: «إننا نسير من نجاح إلى نجاح في هذا الحدث التربوي الأكاديمي العالمي، ويسرنا تقديم تجربة الإمارات التعليمية المتميزة، وتستعرض الجامعات الوطنية خلاصة خبراتها ومناهجها وتوجهات التعليم المستقبلية فيها».

وقالت: «شهدنا نسخة استثنائية من المعرض بصورته الهجينة بين منصة افتراضية جمعت كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية وأخرى حضورية في أبوظبي احتضنت مؤسسات التعليم المحلية من القطاعين العام والخاص، ولقد شهدنا إقبالاً منقطع النظير من الطلبة والدارسين والمهتمين بالتقدم الأكاديمي ومن المختصين في المجالات الأكاديمية».