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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
26 مايو 2022 17:29

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً.
حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والمد الثاني عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 16:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.
بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 13:52 والثاني عند الساعة 02:28.

المصدر: وام
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