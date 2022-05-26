الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والمد الثاني عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 16:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 13:52 والثاني عند الساعة 02:28.



