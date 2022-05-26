مبادرات اجتماعية تعزز القيم الإنسانية

الاتحاد - دبي

رغبةً في تعزيز قيمة التكافل الاجتماعي بين النشء، أطلقت مدرسة عالية الدولية الخاصة بالعين ضمن فريق الهلال الطلابي وفريق أشبال الهلال التابع للمدرسة، عدة مبادرات للتكافل الاجتماعي وتجسيد قيم التراحم بين فئات المجتمع وغرس القيم الإنسانية الداعية إلى المحبة والإخاء.

وقالت خولة الشوملي المنسق العام للمبادرات التطوعية في المدرسة: إن مبادرة «سلة الجود الرمضانية» إحدى المبادرات التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وتم توزيعها على الأسر المتعففة لفئة أصحاب الهمم، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وتهدف المبادرة إلى توزيع سلة غذائية متكاملة، وذلك بالتعاون مع مراكز ذات صلة تم التواصل معها، حيث بلغ عدد المتطوعين من فريق الهلال الطلابي 30 طالباً وعدد المستفيدين 100 أسرة.

وأكدت جميلة الشريفي منسقة فريق الهلال الطلابي، أن مبادرة كسوة العيد تحت شعار «هديتكم علينا» عززت ثقافة وقيم العطاء لدى الطلاب للسير على خطى الآباء والأجداد.

وقام الطلاب المتطوعون وعددهم 20 طالباً بتجهيز كسوة العيد لأطفال أحد مراكز ذوي الهمم البالغ عددهم 50 طالباً بأعمار مختلفة، وتم التواصل معهم بهذا الشأن ومعظمهم أطفال من أسر متعففة.

وقالت منية محروك منسقة فريق أشبال الهلال: نحرص على دعم هذه الفئة من المجتمع وتعزيز قيم الوطنية والإنسانية لدى الطلاب. ومبادرة كسوة الشتاء نفذها أشبال الهلال، وهم أطفال دون السابعة من العمر تنافسوا على تنظيم الكسوة مع أولياء أمورهم، وتم إهداؤها إلى مؤسسة تعنى بفئة أصحاب الهمم. أضافت: نحن كمؤسسة تعليمية، نحرص على دعم توجهات الدولة ومسيرة العطاء ضمن خطة الدولة الرامية إلى الإخاء والإنسانية والسعي لجعل التطوع عقيدة راسخة.