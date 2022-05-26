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ثقافة
خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب
خالد بن محمد بن زايد خلال جولته في المعرض
26 مايو 2022 12:14

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتستمر فعالياته حتى 29 مايو الجاري.

وتفقد سموّه خلال جولته في المعرض عدداً من الأجنحة المشاركة، ومن ضمنها جناح «طه حسين.. الكتاب بصيرة» الذي يحتفي بـ«عميد الأدب العربي» بصفته الشخصية المحورية لنسخة هذا العام من خلال تنظيم ندوات فكرية وأدبية لدراسة عوالم أدب طه حسين، والوقوف عند أعماله تحليلاً وقراءة لتسليط الضوء على أهميتها في إثراء المشهد الثقافي والأدبي.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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والتقى سموّه مجموعة من طلبة المدارس أثناء مشاركتهم في ورش عمل حول أهمية ترسيخ ثقافة القراءة. رافق سموّه، أثناء زيارته للمعرض، معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في نسخته لهذا العام، أكثر من 150 ألف زائر. ويشهد مشاركة 1130 عارضاً يمثلون دور نشر عالمية وإقليمية ومحلية من 80 دولة.

وتستقطب فعاليات المعرض أكثر من ألف متحدث من 40 دولة، من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار ومناقشة التوجهات الأدبية والثقافية في مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الفكرية.

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