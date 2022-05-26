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الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزير المالية الألماني
عبد الله بن زايد
26 مايو 2022 10:26

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المالية والاستثمارية والتجارية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وألمانيا وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

من جانبه رحب معالي كريستيان ليندنر بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدا أهميتها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا.

حضر اللقاء .. معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة و سعادة حفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. 

المصدر: وام
ألمانيا
الإمارات
عبد الله بن زايد
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