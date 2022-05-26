فيديو.. سقوط عصابة "أحجار السموم" في قبضة شرطة أبوظبي

‎تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط عصابة مكونة من 4 أشخاص من جنسية عربية وبحوزتها 600 ألف قرص كبتاجون المخدرة وذلك في عملية أطلقت عليها اسم "أحجار السموم" حيث استطاع رجال المكافحة وبخبرتهم الميدانية كشف الأسلوب الاحترافي للعصابة وإحباط محاولتها بإخفاء المخدرات داخل حجر البناء .

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي أهتمام شرطة أبوظبي باتباع استراتيجية متكاملة لملاحقة وضبط مروجي المخدرات، مهما حاولوا أو ابتكروا طرائق مختلفة وأساليب مضللة لترويج تجارتهم الإجرامية الخاسرة.

وذكر العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات أن هذه العصابة حاولت إخفاء المخدرات بأسلوب مبتكر بداخل الأحجار التي تستخدم للبناء ولكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون تحقيق هدفهم مؤكدا أن نجاح شرطة أبوظبي في ضبط المواد المخدرة، والقبض على المروجين يعود إلى دعم القيادة الرشيدة لملف مكافحة المخدرات وتوفير الممكنات اللازمة لملاحقة المتورطين بقضايا المخدرات تحقيقا للإستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن والأمان بالأمارة عن طريق اكتشاف الجريمة والوقاية منها.

ودعا أفراد المجتمع، إلى تعزيز سبل التعاون مع شرطة أبوظبي في تطويق آفة المخدرات، والحد من مخاطر تفشيها بين الشباب، من خلال الإبلاغ الفوري عن اي معلومة قد تردهم بخصوص قضايا المخدرات وعدم التجاوب مع الدعايات العشوائية لترويج المخدرات وبالأخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.