اختتام تحكيم مشاركات جائزة «حمدان اليونسكو»

باريس (الاتحاد)

اختتمت لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين، أمس، فعالية تحكيم مشاركات الدورة السابعة من جائزة حمدان – اليونسكو، التي استمرت من 23 إلى 25 مايو الجاري في مقر منظمة اليونسكو بباريس.

حضر الفعالية الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس الأمناء لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وستيفانيا جيانّيني، المديرة العامّة المساعدة لشؤون التعليم في «اليونسكو»، وبورهين شقرون، مدير شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة بقطاع التعليم في «اليونسكو»، وكارلوس فارغاس تاميز، رئيس الأمانة العامة لفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين ووحدة تنمية المعلمين في «اليونسكو».

وأكّد الدكتور خليفة السويدي على متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة «اليونسكو»، مما انعكس على تطور العمل المشترك بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمنظمة الأممية، من خلال جائزة «حمدان اليونسكو لتنمية أداء المعلمين».