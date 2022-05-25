الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
سعود القاسمي وعبدالله بن سالم القاسمي وسيف بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة ميثاء الطاير
حاكم رأس الخيمة خلال تقديم واجب العزاء (وام)
26 مايو 2022 02:37

دبي  (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير، والدة كل من معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالحكيم محمد الطاير. 

  • عبدالله بن سالم القاسمي يقدم واجب العزاء
    عبدالله بن سالم القاسمي يقدم واجب العزاء

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة دبي، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وقدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة واجب العزاء إلى معالي مطر وسعيد الطاير في وفاة المغفور لها والدتهما ميثاء بنت محمد الطاير، وذلك بمجلس العزاء بأم سقيم. 
كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير لدى زيارة سموه مجلس العزاء في أم سقيم بدبي. وأعرب سموه لأنجال الفقيدة، عن خالص التعازي والمواساة، سائلاً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

  • سيف بن زايد معزياً مطر الطاير وسعيد الطاير بحضور سلطان بن طحنون
    سيف بن زايد معزياً مطر الطاير وسعيد الطاير بحضور سلطان بن طحنون

وقدم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير بمجلس العزاء بأم سقيم 2 في دبي.
 كما قدم واجب العزاء معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي. وأعرب الشيوخ عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

سعود القاسمي
عبدالله بن سالم القاسمي
سيف بن زايد
آخر الأخبار
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
ماريا فان كيركوف مسؤولة في منظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة
اليوم 21:31
مصنع «حديد الإمارات»
الاقتصادي
«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 13% إلى 2750 درهماً
اليوم 21:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©