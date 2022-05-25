سعود القاسمي وعبدالله بن سالم القاسمي وسيف بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة ميثاء الطاير

دبي (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير، والدة كل من معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالحكيم محمد الطاير.

عبدالله بن سالم القاسمي يقدم واجب العزاء

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة دبي، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وقدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة واجب العزاء إلى معالي مطر وسعيد الطاير في وفاة المغفور لها والدتهما ميثاء بنت محمد الطاير، وذلك بمجلس العزاء بأم سقيم.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير لدى زيارة سموه مجلس العزاء في أم سقيم بدبي. وأعرب سموه لأنجال الفقيدة، عن خالص التعازي والمواساة، سائلاً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

سيف بن زايد معزياً مطر الطاير وسعيد الطاير بحضور سلطان بن طحنون

وقدم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير بمجلس العزاء بأم سقيم 2 في دبي.

كما قدم واجب العزاء معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي. وأعرب الشيوخ عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.