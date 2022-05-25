الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
نهيان بن مبارك يؤكد على الجودة العالية للرعاية الصحية
نهيان بن مبارك يكرم المبتكرين في مجال طب المستقبل
26 مايو 2022 02:37

دبي (وام)

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، عدداً من الجهات والأفراد أصحاب الابتكار في مجال طب المستقبل، وذلك على هامش ختام فعاليات معرض ومؤتمر الطب الدقيق - الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط - والذي أُقيم بالتزامن مع منتدى «إيمرج» للصحة والابتكار في منطقة الخليج العربي. وجمعت جلسات هذا الحدث العلمي - الذي استمر يومين في فندق «كونراد دبي» - نخبة من قادة الفكر ورواد المجال الطبي من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة لاستكشاف ومناقشة الفرص الجديدة في مجال الطب الدقيق والقائم على التكنولوجيا الرقمية. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - في كلمته خلال المؤتمر - إن اتساع المعرفة العلمية لحقائق علم الجينات وتطبيقات الذكاء في تحليل وربط المعلومات، أصبح من أهم وأحدث أدوات التدخل العلاجي والوقائي لأمراض العصر بخصوصية تقلل مضاعفات العلاج الدوائي، وتمكن مقدمي الخدمات من ضمان تحقيق جودة عالية ومثالية من الرعاية الصحية تراعي التنوع الجيني والبيولوجي للأفراد. 

استراتيجية
يتوافق المؤتمر مع استراتيجية دولة الإمارات في مجال الابتكار الصحي، حيث يأتي في توقيت مثالي، ويكتسب أهمية خاصة مع توقعات تشير إلى نمو سوق الطب الدقيق في الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 10% سنوياً لتصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار أميركي، خلال 18 شهراً، ما يجعل المنطقة من المراكز الرائدة في هذا القطاع الناشئ. 

 

نهيان بن مبارك
الرعاية الصحية
جمعية الإمارات للأمراض الجينية
آخر الأخبار
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
ماريا فان كيركوف مسؤولة في منظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة
اليوم 21:31
مصنع «حديد الإمارات»
الاقتصادي
«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 13% إلى 2750 درهماً
اليوم 21:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©