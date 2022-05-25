نهيان بن مبارك يؤكد على الجودة العالية للرعاية الصحية

دبي (وام)

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، عدداً من الجهات والأفراد أصحاب الابتكار في مجال طب المستقبل، وذلك على هامش ختام فعاليات معرض ومؤتمر الطب الدقيق - الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط - والذي أُقيم بالتزامن مع منتدى «إيمرج» للصحة والابتكار في منطقة الخليج العربي. وجمعت جلسات هذا الحدث العلمي - الذي استمر يومين في فندق «كونراد دبي» - نخبة من قادة الفكر ورواد المجال الطبي من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة لاستكشاف ومناقشة الفرص الجديدة في مجال الطب الدقيق والقائم على التكنولوجيا الرقمية. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - في كلمته خلال المؤتمر - إن اتساع المعرفة العلمية لحقائق علم الجينات وتطبيقات الذكاء في تحليل وربط المعلومات، أصبح من أهم وأحدث أدوات التدخل العلاجي والوقائي لأمراض العصر بخصوصية تقلل مضاعفات العلاج الدوائي، وتمكن مقدمي الخدمات من ضمان تحقيق جودة عالية ومثالية من الرعاية الصحية تراعي التنوع الجيني والبيولوجي للأفراد.

استراتيجية

يتوافق المؤتمر مع استراتيجية دولة الإمارات في مجال الابتكار الصحي، حيث يأتي في توقيت مثالي، ويكتسب أهمية خاصة مع توقعات تشير إلى نمو سوق الطب الدقيق في الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 10% سنوياً لتصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار أميركي، خلال 18 شهراً، ما يجعل المنطقة من المراكز الرائدة في هذا القطاع الناشئ.