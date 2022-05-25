شرطة الفجيرة تطلق حملتها التوعوية «احفظ ممتلكاتك»

الفجيرة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة - ممثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة - وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، الحملة التوعوية «احفظ ممتلكاتك» للحد من انتشار جرائم السرقات في المجتمع، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية وشرطة الفجيرة المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان ونشر التوعية الأمنية بين كافة فئات المجتمع حول طرق وأساليب اللصوص وضعاف النفوس المتعبة في السرقة بكافة أشكالها، مثل السيارات والمحال التجارية والمباني قيد الإنشاء والمنازل، خاصة في إجازة فصل الصيف.

وقال النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة: إن السرقة من الجرائم المقلقة في المجتمع نظراً لتعدد أساليبها وعوامل ارتكابها من قبل الجناة، لا سيما مع دخول فترة الصيف والإجازات المدرسية التي تستوجب على المواطنين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر عند مغادرة منازلهم والتقيد بإجراءات الوقاية مثل تركيب أجهزة المراقبة في المنازل والمؤسسات حماية لهم من التعرض للسرقة.