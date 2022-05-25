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أنور قرقاش يلتقي وفداً من سفراء الدنمارك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أنور قرقاش يلتقي وفد سفراء الدنمارك (وام)
26 مايو 2022 02:37

أبوظبي (وام)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، في وزارة شؤون الرئاسة، وفداً من سفراء الدنمارك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكبار الموظفين من وزارة الخارجية الدنماركية برئاسة جاسبر مولر سورنسن، وزير دولة. وأعرب أعضاء الوفد خلال اللقاء، عن خالص التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، كما باركوا لدولة الإمارات قيادة وشعباً انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة.  وخلال اللقاء، استعرض معالي أنور قرقاش نموذج دولة الإمارات التنموي والسياسي الناجح، مؤكداً حرص الدولة على الاستمرار في مساعيها لتعزيز موقعها السياسي والاقتصادي عبر بناء الجسور وتشجيع المناخ الاستثماري وتعزيز قيم التعايش والتعاون الإنساني.
 وتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والدنمارك، كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومناقشة أهم القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. يذكر أن اللقاء يأتي على هامش الاجتماع السنوي الإقليمي لسفراء الدنمارك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أنور قرقاش
محمد بن زايد
الدنمارك
أفريقيا
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