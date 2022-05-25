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«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروعات قوانين العقارات
ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي (وام)
26 مايو 2022 02:36

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة في وضع السياسات العامة للإمارة، والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية، وفي العمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات.. عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بتطوير البنية التشريعية لمواكبة التغيرات التي تطرأ على مختلف القطاعات والأنظمة. وناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين والقرارات المعنية بقطاع العقارات، حيث تضمنت مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية.

التأجير
تضمن الاجتماع مناقشة مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. ووجه المجلس بعد مناقشة مستفيضة لمواد وبنود مشروعات القوانين والقرارات بتضمين كافة الملاحظات المقدمة من السادة أعضاء المجلس التنفيذي والتنسيق بشأنها لوضع أفضل التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الإيجارية في إمارة الشارقة.

 

الشارقة
تنفيذي الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
العقارات
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