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مسؤولون بالفجيرة يشيدون ب«مبادرة البدر في حب الرسول»
مسؤولون بالفجيرة يشيدون ب«مبادرة البدر في حب الرسول»
26 مايو 2022 02:36

الفجيرة (وام)

أشاد مسؤولون في حكومة الفجيرة بإطلاق مبادرة البدر تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي تعد المبادرة الرائدة في مجال بحث السيرة النبوية الشريفة والمفاهيم المتعلقة بها والدروس المستخلصة منها.  وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن إطلاق مبادرة «البدر» تعد تجسيداً لرؤى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، لبناء أجيال متعلمة ومثقفة تتدارس السيرة النبوية العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تحمله من مبادئ ودروس عظيمة لكي يجعلوا منها دستوراً يتمسكون به ويسيرون عليه. وأشاد الشيخ سعيد الشرقي بروح المبادرة وما تتضمنها من مجموعة من الإصدارات وورش العمل والأنشطة المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية وتمتد طوال العام بهدف تسليط الضوء على معاني السيرة النبوية والاحتفاء بها بين أفراد المجتمع. 
ثمن سلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مبادرة «البدر» التي أطلقت تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة والدور الكبير الذي توليه قيادة دولة الإمارات للموروث الثقافي والاحتفالات الدينية. وقال، إن إطلاق مثل تلك المبادرة الدينية في إمارة الفجيرة يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في البرامج الدينية والوطنية وخلق روح المنافسة الإيجابية بين الناشئة في المجتمع الإماراتي والعالمي. 
وقال علي مصطفى محمد مدير الدائرة المالية بحكومة الفجيرة، إن هذه المبادرة تأتي إيماناً من سموه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من تعاليم الأخلاق والتسامح التي تنهض بها الشعوب وتتماشى هذه المبادرة مع قيم ومبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها والتي قامت على ثوابت راسخة مبنية على أسس الاحترام والتسامح وتعليم النشء والأجيال للسيرة النبوية والتي تعتبر ميراثاً إسلامياً وتغرس معاني الإنسانية والمحبة بين أطياف المجتمع. وأشار المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة إلى أن إطلاق مبادرة «البدر» تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة فرصة عظيمة لترسيخ السيرة النبوية الشريفة، والقيم الحياتية لدى الأجيال الحالية، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات ومجالات الفنون الإبداعية والثقافية والأدبية احتفاءً بالسيرة النبوية، وتشجيعهم على تعزيز مواهبهم وقدراتهم ليصبحوا أجيالاً واعدة وقادرة على تحقيق الريادة لوطنها ورفع رايته في كافة المحافل والميادين. 

السيرة النبوية
قال سعيد علي الحمر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام إن مبادرة «البدر في حب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» تهدف إلى إلقاء الضّوء على السّيرة النبوية الشريفة والمفاهيم المتعلقة بها وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات لمختلف الفئات العمرية من شتّى دول العالم.  وقالت فاخرة بن داغر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية إنها مبادرة مباركة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي لتعظيم أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، من خلال تنفيذ مجموعة من الورش والفعاليات طيلة العام وستسهم في الحفاظ على سيرته العطرة من الشبهات والتضليل.

 

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