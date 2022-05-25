عبدالله بن زايد: إنجازات عديدة للشراكة مع ألمانيا

برلين (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في برلين، معالي الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية، ومجالات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، خاصة التجارية والاستثمارية والمناخ، والعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

عبدالله بن زايد خلال لقائه نائب المستشار الألماني

وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، ومنها ملف استقرار سوق الغذاء والطاقة العالمي، وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتسريع وتيرة التعافي من جائحة «كوفيد - 19».

عبدالله بن زايد ونائب المستشار الألماني خلال اللقاء بحضور مريم المهيري

من جانبه، عبر معالي الدكتور روبرت هابيك عن تمنياته لدولة الإمارات التقدم والنمو والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مقدماً العزاء إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله». وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معاليه على مشاعره الطيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الألمانية أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة.

عبدالله بن زايد ونائب المستشار الألماني خلال اللقاء بحضور مريم المهيري

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون الثاني بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية.

وحضر اللقاء معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وحفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.