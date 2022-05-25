«صداقة الوطني» تلتقي وفد البرلمان الألماني

أبوظبي (الاتحاد)

التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، ميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري، في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً من البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاغ»، كلاوس إرنست رئيس لجنة حماية البيئة والطاقة، ورامساوار عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية. كما حضر اللقاء عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين، والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون بين البلدين في مجالات المشاريع المشتركة مع شركات التكنولوجيا الرائدة والاستثمارات في التقنيات النظيفة والاقتصاد الأخضر، وإنشاء مراكز ابتكار مشتركة، والتعاون بين مراكز الأبحاث والابتكار في البلدين لدعم قطاع الطاقة.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأهمية التعاون البرلماني في تبادل الخبرات وتطوير التشريعات والخطط والاستراتيجيات في مجال الطاقة، وبناء القدرات والإمكانات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة. واستعرضت ميرة سلطان السويدي جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال، واتخذت خطوات مُبكرة نحو تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، ووقعت على الاتفاقيات العالمية المعنية بالمناخ، منها اتفاقية باريس، بروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

من جانبه، أكد وفد البوندستاغ الألماني، عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين التي تشهد تقدماً ملحوظاً في شتى المجالات، منوهاً بأهمية تطوير وتقوية العلاقات بين البرلمانين الصديقين، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقانونية، بما يحقق تطلعات البلدين لزيادة التعاون في مختلف القطاعات.

بحث تعزيز العلاقات مع كوبا

التقى الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية في المجلس الوطني الاتحادي، ومريم ماجد بن ثنيه عضو المجموعة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، معالي الدكتور والتر بالوجا غارسيا النائب الأول لوزير التعليم العالي في جمهورية كوبا. وأكد الطاير، خلال اللقاء الذي حضره روبرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، أهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة التعليمية والاقتصادية، وعلى حرص القيادة الرشيدة على مد جسور التواصل وتعزيز علاقات التعاون بما يحقق تطلعات دول وشعوب العالم.

استدامة الخدمات

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.

وناقشت اللجنة الاستبيان الذي أعدته بشأن استطلاع رأي الجمهور حول خدمات الكهرباء والماء، كما قررت عقد حلقة نقاشية افتراضية بعنوان خدمات الكهرباء والماء وتحقيق استدامتها لأفراد المجتمع؛ بهدف استطلاع آراء المختصين والجمهور، وتضمين المقترحات والملاحظات في تقرير اللجنة الذي سيرفع للمجلس لمناقشته في إحدى الجلسات مع الحكومة.

كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي رفعها حول موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.