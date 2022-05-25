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النيابة العامة تنظم الملتقى الدوري لرؤساء النيابات
النيابة العامة تنظم الملتقى الدوري لرؤساء النيابات
26 مايو 2022 02:36

أبوظبي (وام)

 نظمت النيابة العامة للدولة الملتقى الدوري لرؤساء النيابات، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات. 
وتناول الملتقى عدة محاور متعلقة باستمرارية تطوير الأنظمة الإلكترونية للارتقاء بالعمل بالنيابة العامة، والوقوف على أهم التحديات وفرص التحسين وإعادة ضبط وتحديد أولويات ووسائل التطوير الاستراتيجي للعمل الإداري والقضائي لأداء يستهدف أفضل مستويات التميز والريادة، تماشياً مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية، فضلاً عن إرساء منظومة جزائية متطورة، تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية، إلى جانب تسهيل رحلة المتعاملين في وصولهم إلى العدالة الناجزة. 
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي حرص النيابة على ضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة، من خلال تقديم الخدمات القضائية بالشكل الذي يلبي توقعات المتعاملين والطموحات والرؤى المستقبلية، داعياً أعضاء النيابة إلى الالتزام بهذا الأداء والعمل على تطويره إلى آفاق أوسع وأشمل للمحافظة على المكتسبات المتحققة، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز هذه المسيرة. 

النيابة العامة
حمد سيف الشامسي
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