وفد الاتحاد الأوروبي يزور «الوطنية لحقوق الإنسان» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

زار وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة هانا نيومان رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، في إطار تعزيز سبل التعاون على الصعيد الدولي.

واستعرض مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه الوفد الأوروبي رؤية الهيئة وتطلعاتها وبحث فرص التعاون المستقبلية مع الوفد الزائر. ضم الوفد إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي وعضو وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وغيورغ هوليني وخوسيه رامون باوسا عضوي وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وروبرتو بنديني، مدير وحدة الأورو متوسطي وفريديريك ألبيرت مساعد وحدة الأورو متوسطي، وسارة هنكل مستشار المجموعة السياسية للحزب الأخضر الأوروبي، وشمس الغنيمي مستشار المجموعة السياسية للتجديد.

إلى ذلك، تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة العادية التاسعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تقام بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو 2022 وذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز أفضل الممارسات الحقوقية المختلفة من خلال التعاون المثمر والبنّاء ومد جسور التواصل مع كافة الدول والمنظمات.

ويترأس مقصود كروز، رئيس الهيئة الوفد الذي يضم الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأميرة الصريدي ومدير مكتب الرئيس السيد عمرو القحطاني. وشارك الوفد في الجلسة النقاشية الخاصة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بلدان منظمة التعاون الإسلامي كما شارك في النقاش المعني خبراء من المنظمات الدولية ذات الصلة، ومؤسسات المنظمة المتخصصة، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء التي لها حق التصويت والمعتمدة بالمركز «أ» مثل إندونيسيا والمغرب وقطر والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المقرر بعد الانتهاء من المناقشة وبناء على التوصيات الرئيسية التي انتهى إليها المشاركون، أن يتم إصدار الوثيقة الختامية.