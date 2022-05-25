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«واجب» تناقش مشاركة أعضائها في الأعمال التطوعية
خليفة بن محمد خلال الاجتماع (من المصدر)
26 مايو 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت جمعية واجب التطوعية، الفرص التطوعية المتاحة لمشاركة أعضائها في الأعمال التطوعية على المستوى المحلي، وكيفية استثمار هذه القدرات التطوعية مستقبلاً في مواجهة الكوارث والأزمات على المستوى العربي والإقليمي.
وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أهمية النشاط الذي يقوم به المتطوعون في تعزيز المساعدة المجتمعية، مما يكسبهم خبرات قيّمة في العمل التطوعي، ولفت إلى أهمية استثمار الموارد البشرية، وتوظيف قدرات وطاقات المتطوعين في مشاريع الخدمة العامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تملك بيئة نهضوية جاذبة لفئة المتطوعين القادرين على التطوّع الدولي.
وبحث مجلس إدارة الجمعية، في الاجتماع الثاني لعام 2022 الذي عُقد بأبوظبي، تقديم خصومات ومزايا ومنافع حصرية لأعضاء الجمعية بالتنسيق مع المؤسسات الخدمية المختلفة بالدولة، حيث إن قطاع التطوع يُعدّ من القطاعات التي برزت بشكل كبير خلال الأزمات، منها جائحة «كورونا»، وأن التوجّهات العالمية نحو الاستثمار واستشراف المستقبل في هذه القطاعات الواعدة.

جمعية واجب التطوعية
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