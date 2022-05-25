انطلاق مؤتمر الخدمة الاجتماعية الـ13 في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية الثالث عشر، تحت شعار «شراكات تحقق الحماية»، والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالإمارة. يعقد المؤتمر على مدى يومين متتاليين، ويأتي برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

شهد افتتاح المؤتمر أحمد إبراهيم الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية، ومقصود كروز - رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وحصة تهلك - وكيل الوزارة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية لوزارة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية. ويقدم المؤتمر 15 ورقة عمل على مدى يومين، و8 ورش تدريبية، فضلاً عن عقد جلسة حوارية حول مائدة مستديرة تناقش موضوع «الحماية بين التحديات والحلول»، تحدثت فيها هنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل، موضوع «التوعية والوقاية»، وتناول عبد الرحمن شاهين الحمادي وكيل أول- النيابة العامة، موضوع «القوانين والتشريعات وتدابير الحماية»، فيما تحدثت أمينة الرفاعي مدير إدارة حماية الطفل والأسرة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، عن «آليات الإبلاغ وخطوط النجدة».

وطرح الدكتور جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة قضية «التنسيق والتشييك المؤسسي في مجال الحماية»، وبدورها تحدثت موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، عن موضوع «التطوير المهني للعاملين في مجال الحماية»، وناقش سعيد عبد الله، مستشار تقنية المعلومات، مدير المعلومات، عن «استثمار البيانات في مجال الحماية لدعم السياسات»، وتناول الدكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة الأحداث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة مسألة «تأهيل وإدماج ضحايا العنف».

وفي المحور الثاني للمؤتمر الذي حمل عنوان «نظم وسياسات الحماية للأسرة»، والذي تناول 3 موضوعات رئيسية، وهي «التنشئة الاجتماعية ودورها في حماية الأبناء- الحماية الذاتية» قدمها جمال البح رئيس جمعية الاجتماعيين، و«سياسات الحماية من العنف والخطر»، قدمها د. شريف أبو شادي استشاري معرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، و«أطر الحماية للأطفال المعرضين للإساءة أو الخطر» للدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي.