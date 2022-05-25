وزارة تنمية المجتمع تؤهل مرافقي كبار المواطنين

دبي (وام)

نظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع ورشة توعية بعنوان «تأهيل مرافقي كبار المواطنين»، استهدفت 20 مشاركاً من كبار المواطنين وذويهم ومقدمي الرعاية على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للمسن وطريقة التعامل معه عند إصابته بأي عوارض صحية مفاجئة، إلى حين وصول سيارة الإسعاف أو نقله إلى المستشفى، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز جودة الحياة للجميع.

تم تنظيم الورشة بالتعاون مع مستشفى ثومبي بعجمان، وفي إطار مجموعة محاور تستهدف المشاركين فيها، وهي الأسباب المؤدية إلى سقوط كبار المواطنين في المنازل، وكيفية تقديم المساعدة لهم عند السقوط وتوفير البيئة الآمنة في المنزل لحمايتهم من السقوط. كما تم تعريف المشاركين من كبار المواطنين، من خلال تمارين تدريبية مباشرة على كيفية التصرف في حال تعرضهم لأي إصابة مفاجئة أثناء وجودهم في المنزل وحدهم.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ العديد من الورش والبرامج التي تقدم لمرافقي كبار المواطنين، سواء منها الافتراضية الموجهة لكافة شرائح المجتمع، عبر تقنية الاتصال المرئي والواقعية، التي تستهدف كبار المواطنين ومرافقيهم والمسجلين في النادي النهاري، وذلك بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال قيام فريق العمل والمختصين بزيارة كبار المواطنين في منازلهم، وتقديم المعلومات الواجب نقلها لهم.

وتبذل الوزارة جهوداً واسعة لمضاعفة عدد الورش والفعاليات الداعمة لكبار المواطنين والمعززة لجودة حياة أفضل لهم، سواء من خلال البرامج المخصصة لمرافقي كبار المواطنين لديها والتي تقدمها جهات شريكة، وكذلك من خلال رفع سقف الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، وزيادة عددها حتى تكون الفائدة أعم وأشمل وأوسع أثراً على نطاق المجتمع.