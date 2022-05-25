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الإمارات
عبد الله بن طوق: الإمارات تتبنى سياسة وطنية متكاملة لتعزيز الإنتاج
عبد الله بن طوق خلال الجلسة (وام)
26 مايو 2022 02:36

دافوس (وام)

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وتمكين التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات، التي تخدم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ومن أبرزها تعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيقات الاقتصاد الدائري باعتبارهما أولوية حتمية للمرحلة المقبلة، ما يدعم مستهدفات الدولة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «التحول الأخضر في منطقة الشرق الأوسط»، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022، بعنوان: «العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال»، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.

وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق المزيد من الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتلبية الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال التحول من نموذج الاقتصاد التقليدي، نحو اقتصاد دائري متجدد، يعمل فيه الاستهلاك والإنتاج بشكل مستدام ضمن الحدود البيئية، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.  وأضاف وزير الاقتصاد أن دمج المبادرات والمشاريع الدائرية في المناطق الحضرية سيسهم في تحقيق وفورات بقيمة 138 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للمنطقة في الفترة من 2020-2030. كما سيلعب دوراً في تقليل الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن. 

عبد الله بن طوق
الإمارات
دافوس
المنتدى الاقتصادي العالمي
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