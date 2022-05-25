خلفان بلهول: مبادراتنا تستهدف صناعة المستقبل

دافوس (الاتحاد)

أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن رؤية الإمارات للمستقبل القائمة على التخطيط الاستشرافي الشامل واستباق التغيرات والاستعداد لها، تمثل ركيزة لتوجهاتها في تطوير وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية، وعاملاً رئيساً في تعزيز الجاهزية لتحديات الحاضر والمستقبل. جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «نظرة مستقبلية طويلة الأمد» عقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022، بعنوان: «العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال»، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي.

شارك في الجلسة كل من ماركوس ترويغو رئيس بنك التنمية الجديد، وميروسلاف لاجاك الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحوار بلغراد - بريشتينا، وليلى شين الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ترانسفيكس، وتنجكو زافرول بن تنجو عبد العزيز وزير المالية في ماليزيا، وأدارها فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي.

وقال خلفان بلهول، إن مؤسسة دبي للمستقبل تحرص على تحقيق التوازن بين تحقيق أهداف الخطط قصيرة الأمد وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بعيدة الأمد، من خلال مختلف مبادرتها ومشاريعها القائمة على تصميم وصناعة المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والرؤى المستقبلية لخدمة كافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وأكد أن المؤسسة تعمل مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المحلية والدولية لاحتضان أفضل الأفكار والتقنيات والمشاريع المبتكرة وتوظيفها في تنفيذ الخطط حالية والمقبلة.