شما المزروعي: الشباب صناع المستقبل

دافوس (الاتحاد)

أكدت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن الأزمات العالمية المتلاحقة أفرزت جيلاً جديداً من القادة الشباب، الذين أعادوا تعريف مفاهيم القيادة لتصبح مبنية على قيم الابتكار والمشاركة الفاعلة والعمل المشترك ليشكلوا بأنفسهم التوجهات العالمية المستقبلية، ويتوصلوا إلى حلول أكثر استدامة واستقرار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وضعت ثقتها في الشباب واستثمرت في طاقتهم، إيماناً منها أن الشباب هم مصدر الأمل، واليوم هي تجني ثمار هذه الرؤية الثاقبة لترسي بذلك تجربة متقدمة في بناء قدراتهم وإشراكهم في قيادة المبادرات والمشاريع النوعية وتصميم الحلول لتحديات المستقبل.

جاء ذلك، خلال مشاركة شما المزروعي في جلسة بعنوان «جيل الألفية يقود دفة العالم»، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 22 إلى 26 مايو الحالي، بمشاركة أكثر من ألفي شخصية عالمية من مسؤولين حكوميين وقادة القطاع الخاص العالمي والمؤسسات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وقالت وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن التطورات التي عايشها جيل الألفية فاقت كل التوقعات، واختصرت عقوداً طويلة من مسيرة التطور والحضارة البشرية في بضع سنوات، شهد خلالها الجيل الجديد الانتقال المتسارع من العالم الواقعي إلى الافتراضي، والتحول الذكي والرقمي في مختلف مجالات الحياة، وابتكار حلول غير مسبوقة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة.