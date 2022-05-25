عهود الرومي تستعرض تجربة الإمارات في تبني نظام العمل الأسبوعي ضمن فعاليات دافوس

دبي (الاتحاد)

استعرضت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في تطبيق نظام عمل أسبوعي جديد منذ بداية العام الحالي، لتكون أول دولة على مستوى العالم تتبنى نظام عمل أسبوعياً مختصراً على مستوى الحكومة، مع إمكانية تطبيق ساعات العمل المرنة ونظام العمل عن بُعد.

جاء ذلك، خلال مشاركة عهود الرومي في جلسة بعنوان «4 أيام عمل أسبوعياً.. ضرورة أم رفاهية؟»، أدارها آدم غرانت أستاذ الإدارة وعلم النفس في كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، أحد أشهر المتخصصين في علم النفس التنظيمي، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت عهود الرومي: إن الإمارات سباقة في تبني الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي، بما في ذلك نظم العمل الجديدة، انطلاقاً مما تتميز به حكومتها من مرونة وقدرة عالية على التأقلم، وقيادة صاحبة رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل.

وأضافت: إن النتائج الأولية لأول 3 أشهر من تطبيق نظام العمل الجديد في حكومة دولة الإمارات كانت واعدة، إذ كشفت عن انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55%، فيما أفاد 71% من الموظفين أنهم يقضون وقتاً أطول مع أسرهم، فيما كشفت دراسات عن أن 70% من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل.