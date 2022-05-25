الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
عهود الرومي تستعرض تجربة الإمارات في تبني نظام العمل الأسبوعي ضمن فعاليات دافوس
عهود الرومي لدى مشاركتها في الجلسة (وام)
26 مايو 2022 02:36

دبي (الاتحاد)

استعرضت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في تطبيق نظام عمل أسبوعي جديد منذ بداية العام الحالي، لتكون أول دولة على مستوى العالم تتبنى نظام عمل أسبوعياً مختصراً على مستوى الحكومة، مع إمكانية تطبيق ساعات العمل المرنة ونظام العمل عن بُعد.
جاء ذلك، خلال مشاركة عهود الرومي في جلسة بعنوان «4 أيام عمل أسبوعياً.. ضرورة أم رفاهية؟»، أدارها آدم غرانت أستاذ الإدارة وعلم النفس في كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، أحد أشهر المتخصصين في علم النفس التنظيمي، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت عهود الرومي: إن الإمارات سباقة في تبني الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي، بما في ذلك نظم العمل الجديدة، انطلاقاً مما تتميز به حكومتها من مرونة وقدرة عالية على التأقلم، وقيادة صاحبة رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل.
وأضافت: إن النتائج الأولية لأول 3 أشهر من تطبيق نظام العمل الجديد في حكومة دولة الإمارات كانت واعدة، إذ كشفت عن انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55%، فيما أفاد 71% من الموظفين أنهم يقضون وقتاً أطول مع أسرهم، فيما كشفت دراسات عن أن 70% من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل.

الإمارات
دافوس
عهود الرومي
المنتدى الاقتصادي العالمي
آخر الأخبار
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
ماريا فان كيركوف مسؤولة في منظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة
اليوم 21:31
مصنع «حديد الإمارات»
الاقتصادي
«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 13% إلى 2750 درهماً
اليوم 21:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©