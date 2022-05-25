تقييم 154 مركزاً مدرسياً لاختبار الإمارات القياسي

دينا جوني (دبي)

انتهت مؤسسة الامارات للتعليم من تقييم المراكز الواقعة في الفرع المدرسي الثاني، والتي ستستضيف طلبة الصف الثاني عشر لتقديم اختبار الإمارات القياسي «إمسات» ضمن فئة «إنجاز».

وعممت «تعليم» على مديري النطاق في الفرع المدرسي الثاني بضرورة تحديث قائمة المراكز البالغ عددها 154 مركزاً، وتقييم جملة من الخدمات والمعايير المتوفرة فيها، سعياً منها لتقديم أفضل تجربة للطلبة في أداء اختبار «إمسات».

و«إمسات» عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية، لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة، لضمان حصولهم على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي

ويقيس اختبار «إنجاز» معلومات ومهارات طلبة صفوف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال الى مرحلة التعليم العالي. وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار، من خلال المعلومات والبيانات التي تتيحها، معلومات تفيد في مرحلة التسجيل بالجامعة، وفي تحديث منظومة التعليم.

وقدّم مديرو المدارس التي سيؤدي فيها الطلبة اختبار «إمسات» تقييمهم في تسعة معايير مختلفة هي عدد مختبرات الكومبيوتر، والطاقة الاستيعابية القصوى للأجهزة داخل كل مختبر، ومدى توفر المشرفين على المركز وعددهم، والمشرفين على الاختبار، وعدد موظفي الدعم الفني، وموظفي الاستقبال، وضباط الأمن، ومقدمو خدمات التنظيف، بالإضافة إلى الممرضين أو الممرضات.

كما وجّهت «تعليم» بضرورة ذكر المدارس المرغوب باستبدالها في حال لم تتوفر فيها معايير التقييم، وترشيح مراكز أخرى بديلة، بالإضافة إلى ذكر المدارس الراغبة بالاستمرار كمركز للاختبار.

خدمات

تسعى الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة للطلبة، والاستجابة لاقتراحات المتعاملين، وتقديم الاختبارات في أقرب فرصة ممكنة، بما يمكّنهم من استكمال إجراءات القبول الجامعي، والتطور المهني لفئات المجتمع المختلفة.

ويشمل اختبار «إمسات» فئة «إنجاز»، خمس فئات مختلفة هي: خريجو الثانوية العامة الراغبون في الالتحاق بالجامعة، وطلبة أنهوا الخدمة الوطنية ويرغبون في الالتحاق بإحدى الجامعات، وموظفون يرغبون في الحصول على ترقية وفق اشتراطات جهة العمل، وخريجون من إحدى الجامعات ويرغبون في الحصول على وظيفة وفق اشتراطات جهة العمل، والراغبون في استكمال دراستهم العليا.